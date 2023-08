i Autor: Wikipedia Commons/Lowdown

Koszmar!

Koszmar na koloniach, dzieci nie mogły wydostać się z morza! Pilna akcja, lądował śmigłowiec

Dramatyczna akcja ratunkowa nad polskim morzem. Czworo dzieci nie mogło wydostać się na brzeg! Do zdarzenia doszło na plaży we Władysławowie. Jak odnosi Radio Gdańsk, w akcji ratunkowej brali udział ratownicy WOPR i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na plaży trwała reanimacja jednego z poszkodowanych dzieci. Dwie dziewczynki trafiły do szpitali.