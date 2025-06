Miał znicz zamiast oświetlenia roweru! 57-latek złapany w Sopocie

Policjanci zatrzymali rowerzystę wynalazcę. Zamiast tylnego światła zamontował na swoim jednośladzie elektroniczny znicz

Rowerzyści powinni jeździć odpowiednio oświetlonymi rowerami, a przepisy dokładnie określają, jakie ma to być oświetlenie. Ale pewien 57-latek z Sopotu postanowił podejść do sprawy kreatywnie - i się doigrał! Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w nocy z czwartku na piątek na ul. Bohaterów Monte Cassino policjanci z nadmorskiego kurortu zatrzymali do kontroli nietypowy jednoślad. Okazało się, że to rower przerobiony własnym sumptem na motorower zasilany silnikiem spalinowym o pojemności 50 cm3, ale to nie wszystko, bo zamiast tylnego światła 57-letni dostawca jedzenia zamontował na swoim jednośladzie... elektroniczny znicz. Wynalazek nie spodobał się funkcjonariuszom, podobnie jak sam fakt, że dostawca jedzenia przerobił rower na motorower bez żadnych zezwoleń i homologacji. Doszło do tego, że cała sytuacja skończy się w sądzie. On zdecyduje, co dalej z rowerzystą i jego rowerem połączonym ze zniczem.

Jakie jest prawidłowe oświetlenie roweru? Oto poradnik ze strony Policji:

"Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Rower powinien być wyposażony:

z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające); z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające); w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec; w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rower może być wyposażany:

z przodu – w światło odblaskowe barwy białej; na kołach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej (przynajmniej po jednym na koło); na pedałach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej; w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół".