Praca prawie dla każdego w Warszawie! Oferują stabilne zatrudnienie i zniżki

2025-08-20

Straż Miejska prowadzi intensywną rekrutację, kusząc kandydatów stabilnym zatrudnieniem, atrakcyjnymi zarobkami i bogatym pakietem socjalnym. Już od momentu rozpoczęcia szkolenia podstawowego, przyszli strażnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6700 zł brutto. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dołączyć do stołecznej formacji?

Interwencja straży miejskiej w Warszawie

W tym roku do warszawskiej straży miejskiej dołączyło już 115 nowych funkcjonariuszy, jednak rekrutacja wciąż trwa. Jak informuje stołeczna straż w komunikacie prasowym, pierwsza kampania rekrutacyjna, przeprowadzona na przełomie lutego i marca, spotkała się z dużym odzewem. Osoba, która zdecyduje się podjąć pracę, już od momentu przystąpienia do szkoleń (tzw. kurs podstawowy), otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6700 zł brutto (ok. 4900 zł „na rękę”). Do tego dochodzi dodatek za wysługę lat, a po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu strażnik może liczyć na premię. Po przepracowaniu roku przysługuje również trzynasta pensja.

Straż miejska w Warszawie dba o swoich pracowników, oferując im bogaty pakiet socjalny, który obejmuje między innymi:

  • dopłaty do nauki i wczasów,
  • program mieszkań pracowniczych,
  • preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i prywatnej opieki zdrowotnej (także dla rodzin),
  • zniżkę 35 proc. na dojazdy Kolejami Mazowieckimi.

Różnorodność zadań i możliwości rozwoju

Praca w straży miejskiej jest bardzo różnorodna. W formacji działają np. Oddział Ochrony Środowiska (m.in. kontrola opału i pieców, pomoc zwierzętom), referaty szkolne (dbające o bezpieczeństwo młodzieży), referaty patrolowo-interwencyjne, referaty ds. parkowania i komunalne.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby zostać strażnikiem miejskim?

Kandydat do pracy musi spełniać następujące wymagania:

  • ukończone 21 lat,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • nienaganną opinię.

Wymagana jest również:

  • niekaralność potwierdzona wypisem z KRK,
  • odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna.

Gdzie znaleźć więcej informacji o rekrutacji?

Wszystkie informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej: rekrutacja.strazmiejska.waw.pl. Pod tym adresem umieszczony jest też link do ogłoszenia o aktualnie trwającym naborze, w którym opisane są wymagania i wyszczególnione dokumenty, które należy przesłać na adres mailowy: [email protected]. Pracownicy działu kadr odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji. Można je zadawać dzwoniąc pod numer 22 598 68 56 lub 22 598 60 11 lub wysyłając maila na adres [email protected].

