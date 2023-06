Nie uwierzysz, gdzie 17-latka ukryła narkotyki! Tego jeszcze nie było

Akcja wymierzona w 17-latkę z województwa pomorskiego została przeprowadzona w piątek (23 czerwca 2023 r.) w Wejherowie. Policjantom kryminalnym i funkcjonariuszowi Krajowej Administracji Skarbowej z Gdyni towarzyszył pies Lola - ekspert od wykrywania narkotyków. Jak się okazało, zwierzak miał co robić, a 17-letnia dziewczyna wpadła w poważne tarapaty.

- W mieszkaniu młodej kobiety, na szafce pomiędzy zabawkami jej młodszej siostry w zapinanej torbie, policjanci znaleźli około kilograma amfetaminy oraz pół kilograma mefedronu. Kobieta została doprowadzona do wejherowskiej komendy i usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, a za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - informuje nas aspirant sztabowa Anetta Potrykus, oficer prasowa KPP Wejherowo.

Funkcjonariuszka dodaje, że wobec zatrzymanej sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Ukrycie narkotyków przy zabawkach bynajmniej nie okazało się dobrym pomysłem, choć trzeba przyznać, iż nie często widzi się takie rozwiązanie.

