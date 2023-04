Niespodziewany finał imprezy pracowniczej w Gdańsku. Cztery osoby zatrzymane, jedna w szpitalu!

Gdańsk. Policjantki zatrzymały samochód do kontroli. Pasażer poprosił o mandat. Trafił do więzienia

Imprezy pracownicze mają służyć integracji i dobrej zabawie. Nawet jeśli początek zabawy, którą zaplanowano na wieczór i noc z wtorku na środę był optymistyczny, to już jej finał przyniósł nieprzyjemne sceny. Policjanci z Gdańska interweniowali w lokalu gastronomicznym ok. godziny 2. - Funkcjonariusze odebrali zgłoszenie, że przy ul. Targ Drzewny doszło do bójki między uczestnikami imprezy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji.

Gdańsk: Niespodziewany finał imprezy pracowniczej. Cztery osoby zatrzymane!

Na ten moment nie wiadomo, dlaczego uczestnicy imprezy skoczyli sobie do gardeł. Funkcjonariusz podkreślił w rozmowie z PAP, że policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 24 do 36 lat. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Wygląda na to, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na razie nie wiemy, czy któryś z zatrzymanych usłyszy zarzuty. Policja wyjaśni wszystkie przyczyny i okoliczności nieprzyjemnego zajścia.

