Podają tu gofry w kształcie waginy lub penisa. Relacja z niezwykłej cukierni w Gdyni

Dla jednych to sprośne kształty, dla innych całkiem zwykłe części ciała, które jednak przez formę gofra są oswajane przez polskie społeczeństwo. Pierwszy lokal z goframi na patyku w kształcie kobiecych lub męskich części intymnych został otwarty we Wrocławiu 29 kwietnia 2022 roku. Teraz w kraju jest już 7 punktów, będą trzy kolejne. To co wyróżnia tą cukiernię z goframi to anatomiczne kształty podawanych deserów - penisy i pochwy są dekorowane, nadziewane i podawane z namaszczeniem uśmiechniętym klientom. Skąd pomysł? Zbadaliśmy wszystkie szczegóły.

- Inspiracja wzięła się z tego, że zwyczajnie da się taki kształt wyprodukować. A skoro można, zaczęliśmy się zastanawiać dlaczego tego nie ma - odpowiedź była szybka: to by w Polsce nie przeszło. A jednak spróbowaliśmy i jest tak, że jednak społecznie podobają się nieakceptowane gofry. Ludzie polubili nasz koncept, my polubiliśmy naszych ludzi. Informacja zwrotna jest bardzo dobra. Aż chce mi się rozwijać, otwierać nowe lokale bardzo miło się robi, to co robię - mówi Krystian, pomysłodawca i założyciel sieci cukierni.

Dickery Gdynia cennik

Na otwarciu cukierni reporterka Radia ESKA Trójmiasto nie mogła się zdecydować - wybrać wulwę czy penisa? Do wulwy było dobre wino, w dodatku dzień kobiet, ale postanowiła spróbować obu. W dzień kobiet chyba można poszaleć, prawda? Wybierając kształt trzeba jeszcze wybrać dodatki. Jest kilka smaków nadzienia: Nutella, Kinder Bueno, krem kokosowy i krem pistacjowy. Czekoladowa polewa może być mleczna, biała, karmelowa, deserowa lub mix. Do wyboru są trzy wersje i trzy ceny gofrów Hero lub Shero:

z czekoladą 17 zł

z kremem i czekoladą 20 zł

z czekoladą, kremem i owocami 23 zł

dodatkowa posypka mleczna, biała, ruby lub słony karmel to dodatkowo 3 zł.

Jak reporterka Radia ESKA Trójmiasto oceniła produkty? Więcej szczegółów znajdziecie w jej materiale. Nasza redakcja zachęca do obejrzenia galerii ze zdjęciami, którą prezentujemy pod tekstem.

