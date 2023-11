i Autor: pixabay

bezpieczeństwo

Trójmiejscy kierowcy zrobią to za darmo. Jesienna akcja w stacjach kontroli pojazdów

Jesień to czas kiedy trzeba dodatkowo zadbać o samochód, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i wszystkim podróżującym. Jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowiednie ustawienie świateł w samochodzie. Mieszkańcy Trójmiasta mogą zrobić to za darmo w kilku trójmiejskich lokalizacjach.