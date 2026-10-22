Wyrok zapadł w niespełna 48 godzin! Miała 3 promile i wjechała w ogrodzenie

Miała 3 promile i staranowała ogrodzenie! O krok od tragedii w Darłowie

Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło w w miniony weekend na Pomorzu. W sobotę policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z ulic Darłowa. Kompletnie pijana 45-latka wsiadła za kierownicę samochodu. Podczas jazdy straciła nad nim panowanie i z impetem wjechała w przydrożne ogrodzenie. Na szczęście w chwili wypadku chodnikiem nikt nie przechodził, a w pobliżu uszkodzonego płotu nie znajdowali się żadni piesi.

- Gdy funkcjonariusze przystąpili do legitymowania natychmiast wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niej 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast zatrzymali 45 latkę i osadzili w policyjnym areszcie. W ciągu niespełna 48 godzin od zatrzymania policjanci zebrali materiał dowodowy i sporządzili wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym – informuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie.

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Po zatwierdzeniu wniosku przez prokuratora policjanci doprowadzili 45-latkę bezpośrednio na salę sądową. Zebrany materiał dowodowy nie pozostawił sądowi wątpliwości co do winy kobiety. Już podczas pierwszej rozprawy została skazana na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata. Dodatkowo sąd orzekł wobec niej trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Na tym problemy 45 latki się nie kończą, gdyż dodatkowo sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu, którym się poruszała oraz musi zapłacić 6 tysięcy zł, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – dodaje mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

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