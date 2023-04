i Autor: Super Express Alarm bombowy i ewakuacja w bloku na Białołęce! Mężczyzna zatrzymany, w akcji pirotechnicy

Pilne!

Alarm bombowy i ewakuacja w bloku na Białołęce! Mężczyzna zatrzymany, w akcji pirotechnicy

mk 14:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pilna akcja służb na Białołęce. We wtorek (11 kwietnia) w bloku przy ul. Berensona na Białołęce policjanci wykryli bombę! Do szokującego odkrycia doszło, gdy mundurowi weszli do jednego z mieszkań. Jeden z mieszkańców został zatrzymany. Policyjni saperzy unieszkodliwili niebezpieczny ładunek. Na miejscu trwają czynności służb.