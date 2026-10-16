Atak na policjantkę w centrum Warszawy! Funkcjonariuszka z urazem głowy trafiła do szpitala

Uciekał przed policjantami. W budynku zaatakował funkcjonariuszkę

Wszystko zaczęło się w pobliżu alei Szucha, gdzie policjanci zabezpieczali zgromadzenie. Ich uwagę zwrócił nerwowo zachowujący się mężczyzna. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić jego tożsamość. Wtedy sytuacja gwałtownie się zmieniła.

Na widok zbliżających się mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki. Pobiegł w kierunku ulicy Marszałkowskiej i wbiegł do jednego z budynków w pobliżu placu Unii Lubelskiej. Tam doszło do ataku na policjantkę.

— W środku mężczyzna zachował się agresywnie. Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy — czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

Ranna funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala.

Obezwładnili napastnika. Pod kurtką ukrywał nóż!

Pozostali policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę i go zatrzymali. Podczas kontroli okazało się, że pod kurtką ukrywał nóż! Nie ma jednak informacji, by użył go podczas ataku na funkcjonariuszkę.

Na razie policja nie przekazała, jakie zarzuty może usłyszeć zatrzymany mężczyzna.