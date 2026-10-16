Atak na policjantkę w centrum Warszawy! Funkcjonariuszka z urazem głowy trafiła do szpitala

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-16 15:38

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek (16 października) przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Mężczyzna, który zwrócił uwagę policjantów, nagle rzucił się do ucieczki. Wbiegł do jednego z budynków, gdzie zaatakował policjantkę. Funkcjonariuszka z urazem głowy trafiła do szpitala. Podczas zatrzymania wyszło na jaw, co napastnik ukrywał pod kurtką.

Składany nóż z drewnianą rękojeścią leżący na białej powierzchni. O ataku na policjantkę przeczytasz na SE.
Autor: Policja w Warszawie/ X (Twitter)

Uciekał przed policjantami. W budynku zaatakował funkcjonariuszkę

Wszystko zaczęło się w pobliżu alei Szucha, gdzie policjanci zabezpieczali zgromadzenie. Ich uwagę zwrócił nerwowo zachowujący się mężczyzna. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić jego tożsamość. Wtedy sytuacja gwałtownie się zmieniła.

Na widok zbliżających się mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki. Pobiegł w kierunku ulicy Marszałkowskiej i wbiegł do jednego z budynków w pobliżu placu Unii Lubelskiej. Tam doszło do ataku na policjantkę.

— W środku mężczyzna zachował się agresywnie. Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy — czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

Ranna funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala. 

Obezwładnili napastnika. Pod kurtką ukrywał nóż!

Pozostali policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę i go zatrzymali. Podczas kontroli okazało się, że pod kurtką ukrywał nóż! Nie ma jednak informacji, by użył go podczas ataku na funkcjonariuszkę.

Na razie policja nie przekazała, jakie zarzuty może usłyszeć zatrzymany mężczyzna.

Tomek położył się odpocząć na podłodze. Już nie wstał

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