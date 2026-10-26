Weszli do mieszkania, a on ruszył na nich z siekierą! Wcześniej rąbał drzwi sąsiadów. "Usiłowanie zabójstwa"

71-latek z Mokotowa miał grozić śmiercią pracownikom administracji i sąsiadom.

Kiedy policjanci weszli do jego mieszkania, ruszył na nich z siekierą.

Usłyszał zarzuty, w tym dotyczący czynnej napaści na funkcjonariuszy. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Mężczyzna groził policjantom siekierami

Agresywny 71-latek z Mokotowa niszczył drzwi sąsiadów siekierą

Służby zaalarmowali pracownicy administracji osiedla, którzy powiadomili policję o agresywnym lokatorze. Zgłaszający przekazali, że mężczyzna grozi im śmiercią oraz wyrzuca przez okno różne przedmioty. To nie był pierwszy taki incydent z jego udziałem. Wcześniejsze zachowanie seniora również budziło duży niepokój, ponieważ miał on rąbać siekierą drzwi innych mieszkańców, a dotychczasowe zgłoszenia sugerowały, że stwarza realne niebezpieczeństwo dla otoczenia.

Przybyli pod wskazany adres mundurowi przeprowadzili rozmowę z kobietami, które wezwały pomoc. Zrelacjonowały one, że podczas próby nawiązania kontaktu z tym lokatorem zostały przez niego zastraszone groźbami śmierci. Rozmówczynie obawiały się, że agresor może zrealizować swoje zapowiedzi.

Ponieważ 71-letni lokator całkowicie ignorował polecenia otwarcia mieszkania, funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym wyważeniu drzwi. W działaniach na miejscu brali udział także ratownicy medyczni oraz strażacy.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Zaatakował policjantów siekierą podczas interwencji

Tuż za progiem na mundurowych czyhał 71-latek dzierżący w dłoni siekierę. W momencie, gdy policjanci go dostrzegli, senior natychmiast ruszył na nich z uniesionym do góry narzędziem. Zastosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego, w wyniku czego agresor przewrócił się i wypuścił przedmiot z rąk. Funkcjonariusze szybko obezwładnili mężczyznę, skuli go kajdankami i zabezpieczyli narzędzie.

Po obezwładnieniu 71-latek został w pierwszej kolejności przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Dopiero po ich zakończeniu mundurowi wykonali z udziałem zatrzymanego kolejne czynności.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Zarzuty dla 71-latka z Mokotowa. Prokuratura mówi o zamiarze zabójstwa

Seniorowi przedstawiono już zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. W ocenie prokuratury mężczyzna, który szarżował na mundurowego i usiłował uderzyć go siekierą, działał z ewentualnym zamiarem pozbawienia go życia.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Nadzór nad tym postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.