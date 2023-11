Agencja detektywistyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje Krzysia. To, co powiedzieli, mrozi krew w żyłach

Maków Mazowiecki. Bili ryby prądem. Trzech zatrzymanych

Mundurowi przekazali, że informacje o mężczyznach otrzymali od Straży Rybackiej z Ostrołęki. Do aktów kłusownictwa dochodzić miało na terenie jeziora w Brzózem Małym. - Makowscy policjanci otrzymali informację od funkcjonariuszy Straży Rybackiej z Ostrołęki, że na jednym ze zbiorników wodnych w miejscowości Brzóze Małe, na terenie gminy Rzewnie, 3 mężczyzn dokonuje nielegalnego połowu ryb. Mundurowi wraz ze strażnikami Straży Rybackiej obserwowali pływających łodzią mężczyzn i potwierdzili swoje przypuszczenia – informuje podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

W jaki sposób działali przestępcy? Policja wyjaśnia, że kłusownicy zabierali ze sobą na łódkę duży akumulator i zabijali nim ryby. - Nielegalnie złowili 22 szczupaki, 2 liny, 10 płoci i 3 okonie. Mężczyźni w wieku od 18 do 47 lat zostali zatrzymani. Wszyscy to mieszkańcy pow. makowskiego. Usłyszeli zarzut kłusownictwa za co grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat więzienia – informuje policjantka. Ryby, które funkcjonariuszom udało się uratować wpuszczono do wody. Łódka i akcesoria do nielegalnego połowu zabrała policja.