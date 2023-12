Błonie. Samochód wjechał do rzeki. Pilna akcja strażaków

Do zdarzenia doszło o godzinie 19. O przebiegu akcji służby informują na portalu społecznościowym. - Dziś koło godziny 19.00 dostaliśmy zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wpadł do rzeki. Nie mieliśmy informacji o tym, czy ktoś znajduje się w pojeździe. Do akcji natychmiast wyjechały dwa nasze zastępy – czytamy we wpisie zamieszczonym przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Błonie na Facebooku.

Strażacy od razu ruszyli na ratunek. Wyciągnęli samochód z wody. Wtedy okazało się, że auto jest puste! - Po dojeździe potwierdziliśmy zgłoszenie, a w wyniku rozpoznania ustaliliśmy brak osób poszkodowanych na miejscu zdarzenia. Nasze działania ograniczyły się do zabezpieczenia terenu akcji i wyciągnięciu pojazdu z wody - podsumowują ratownicy. Jak do tego doszło? Strażacy nie informują o szczegółach, ale pojazd mógł po prostu się stoczyć do wody. Sprawę wyjaśnią policjanci.