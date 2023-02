Zjechał z drogi wprost do rzeki. Kierowca uniknął poważnych obrażeń

Walendów. Zjechał z drogi wprost do rzeki przy ul. Nad Utratą

Toyota jak amfibia, czyli pojazd, który jest zdolny do jazdy po lądzie, ale również pływania po wodzie. W taką maszynę zamieniła się Toyota Hilux, którą prowadził w niedzielę wieczorem mężczyzna. Kierujący najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał nim wprost do cieku wodnego. Sytuacja miała miejsce w miejscowości Walendów w powiecie pruszkowskim.

Mężczyznę badali lekarze z zespołu ratownictwa medycznego na miejscu i zadecydowali o tym, by nie przewozić go do szpitala. Jego obrażenia nie były na tyle poważne.

Informacje potwierdzili w mediach społecznościowych druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. – O godzinie 18:17 nasz zastęp udał się do m. Walendów gdzie na ul. Nad Utratą kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do cieku wodnego. Na szczęście kierujący o własnych siłach opuścił pojazd i nic złego mu się nie stało – czytamy na stronie.

