Budzik już może budzić dorosłych. Klinika dla osób w śpiączce już otwarta!

Były wyciskające łzy przemowy, koncert na żywo, krojenie urodzinowego tortu i spacer po pachnących nowością salach. Tak wyglądało uroczyste otwarcie kliniki „Budzik” w Warszawie, która może przyjmować już pierwszych dorosłych pacjentów. Chwilę po godzinie 12.00 w poniedziałek, 27 lutego, zajmująca się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce, prezeska Fundacji „Akogo” Ewa Błaszczyk otworzyła nowy budynek przy ul. Kondratowicza 8. Przy okazji świętowała urodziny swojej fundacji. - Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy są z nami bez względu na to czy świeci słońce, czy jest burza z piorunami, tym wszystkim, którzy byli z nami przez te 20 lat – powiedziała.

Pierwsza dama na uroczystościach

W uroczystości wzięła udział pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która jest honorową patronką kliniki. - Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie możemy dzielić radość, nadzieję i satysfakcję, które wiążą się z otwarciem kliniki – stwierdziła żona prezydenta RP.

Budowę finansował Ziobro

Budowa „Budzika” dla dorosłych była współfinansowana z funduszu sprawiedliwości, dlatego głos zabrał również wiceminister Marcin Romanowski, który ocenił, że walka, jaką toczy Ewa Błaszczyk i jej fundacja jest zwycięska, bo już ponad 100 osób zostało wybudzonych. - To za każdym razem jest wielka radość dla osób najbliższych, ale też dla nas wszystkich – dodał.

W "Budziku" będzie ponad 50 specjalistów

Szefem zespołu medycznego „Budzika” został prof. Wojciech Maksymowicz. Będzie kierował zespołem ponad 50 specjalistów. - To są dobrzy profesjonaliści, wiele pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, farmakolog, farmaceuta. To grono poszerzone będzie jeszcze o opiekunów chorych – skomentował profesor dodając, że zespół będzie pracował wraz z rodzinami pacjentów kliniki, by „jak najwięcej przeciągnąć na stronę kontaktu z otoczeniem”.

Pierwszy pacjent w kwietniu

Nowo wybudowana klinika to trzypiętrowy budynek o powierzchni 3800 mkw z zielonym dachem, który będzie pełnił również funkcję rehabilitacyjną. W placówce przewidziano miejsce dla 17 pacjentów. Wartość inwestycji to blisko 55 mln zł. Klinika została zbudowana na działce samorządu województwa mazowieckiego. W kwietniu do kliniki zostanie przyjęty pierwszy pacjent.