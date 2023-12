i Autor: Tadeusz Mróz(2)

Kolejne nieszczęście

Bus zmiótł pieszego z drogi. Wielka tragedia, nic nie dało się zrobić

mk 22:38

Kolejna tragedia na drodze. 59-latek nie miał żadnych szans, gdy rozpędzony bus zmiótł go z drogi. Do dramatu doszło w miejscowości Piskórka pod Piasecznem. Za kierownicą dostawczaka siedział 22-latek. Na miejsce przyjechała policja. Mundurowi pod nadzorem prokuratora wyjaśniają jak doszło do tego niepotrzebnego nieszczęścia.