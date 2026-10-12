Cud Polski 2026. To trzy nominacje z Mazowsza. Warszawskie muzeum daleko w tyle

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-12 13:27

Finał plebiscytu National Geographic Cuda Polski 2026 już blisko. Na Mazowszu o tytuł walczą świdermajery w Otwocku, Nadbużański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Głosowanie trwa do 13 października, a MSN zostaje daleko w tyle za rywalami.

  • Głosowanie w plebiscycie Cuda Polski 2026 kończy się 13 października.
  • Mazowsze reprezentują Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, świdermajery w Otwocku i Nadbużański Park Krajobrazowy.
  • Otwock i Nadbużański Park Krajobrazowy zacięcie walczą o zwycięstwo.
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Głosowanie na Cud Polski 2026 dobiega końca

Celem plebiscytu Cuda Polski 2026 jest promocja unikatowych miejsc na mapie naszego kraju i zachęcenie Polaków do eksplorowania lokalnych atrakcji. Głosowanie na nominowanych z 16 województw trwało sześć tygodni i zakończy się 13 października. Wyniki zostaną opublikowane 14 października.

Trzy atrakcje Mazowsza: świdermajer, wnętrze Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tablica parku krajobrazowego. Więcej na SE.
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Konkurencja wyprzedza warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to ważny punkt na kulturalnej mapie Polski. Można tam zobaczyć dzieła polskich i zagranicznych artystów, a także wziąć udział w wystawach i wydarzeniach edukacyjnych poświęconych współczesnej sztuce i problemom społecznym. W plebiscycie Cuda Polski 2026 MSN mierzy się jednak z mocną konkurencją. Wśród rywali są m.in. świdermajery w Otwocku - charakterystyczne drewniane wille z ozdobnymi werandami, które przypominają o uzdrowiskowej przeszłości miasta i zachwycają miłośników dawnej architektury.

Nadbużański Park Krajobrazowy rywalizuje ze świdermajerami

Trzecim kandydatem do tytułu Cudu Polski 2026 jest Nadbużański Park Krajobrazowy. Ten rozległy obszar chroniony zachwyca malowniczymi łąkami, lasami i doliną Bugu. To idealne miejsce dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku.

Jak obecnie wygląda rywalizacja na Mazowszu? Na prowadzeniu są świdermajery w Otwocku, które zdobyły 53 proc. głosów. Nadbużański Park Krajobrazowy ma 43 proc., a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - zaledwie 4 proc. Ostateczny wynik zależy od głosujących, a czasu na oddanie głosu zostało już niewiele.

Memy po otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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