Czołowe zderzenie osobówek. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Brody Duże. Śmiertelna czołówka na prostej drodze. Nie żyją dwie osoby

Jak poinformował st. posterunkowy Piotr Pokorski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do wypadku na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Brody Duże w powiecie płockim doszło w niedzielę (25 sierpnia) przed południem.

Z nieustalonych na razie przyczyn kierujący osobowym mercedesem zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się czołowo z volkswagenem.

21-letni kierowca i 16-letnia pasażerka volkswagena ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala przewiezieni zostali poszkodowani pasażerowie tego auta, 18-latka i 22-latek oraz 68-letni kierowca mercedesa oraz podróżująca z nim kobieta, także w wieku 68 lat.

Jak zaznaczył, droga krajowa nr 62 w miejscu, gdzie doszło do wypadku, była przez kilka godzin zablokowana. W czasie, gdy na miejscu pracowały służby, w tym policja, ustalając okoliczności zdarzenia, dla podróżujących tą trasą wprowadzono objazdy przez miejscowości Mała Wieś oraz Bodzanów.

Tragiczny wypadek w Warszawie. BMW uderzyło w drzewo, trzy osoby zginęły

Do dramatycznego wypadku doszło również w Warszawie, na początku maja bieżącego roku. BMW z ogromną prędkością uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. W pożarze zginęli wszyscy pasażerowie − dwóch obywateli Ukrainy i jeden obywatel Białorusi.

Przyczyną wypadku, jak ustalili śledczy, była nadmierna prędkość. To doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę. Jak słyszymy, BMW poruszało się z prędkością około 160-170 km/h w momencie uderzenia. Warto wspomnieć, że ul. Vogla to teren zabudowany, gdzie obowiązuje 50 km/h.

Więcej na temat tej tragedii przeczytacie tutaj: Tragiczny wypadek w Warszawie. BMW uderzyło w drzewo, trzy osoby zginęły. Wiemy, co ustalili śledczy

Młodzi mężczyźni spłonęli w BMW. Przy rozwalonym drzewie leżą maskotki i płoną znicze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.