Daniel R. zmienił życie 21-latki w piekło. To co zrobił, nie mieści się w głowie. Sąd wydał wyrok

Daniel R. brutalnie zgwałcił nieznajomą

Do brutalnego gwałtu doszło w marcu 2021 r. na terenie powiatu wyszkowskiego. W grudniu tego samego roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia w tej sprawie. To, co Daniel R. zrobił 21-letniej kobiecie, nie mieści się w głowie.

"Mieszkańcowi Pułtuska Danielowi R. zarzuciliśmy m.in. popełnienie brutalnego trzykrotnego zgwałcenia 21-letniej Oliwii P., pozbawienia pokrzywdzonej wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, w tym biciem z użyciem różnych przedmiotów, kopaniem, wyzywaniem słowami wulgarnymi groźbami pozbawienia życia, udzielaniem jej amfetaminy oraz posiadanie amfetaminy" - poinformowała w piątek (20 stycznia) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.

Ponadto prokuratura oskarżyła Daniela R. o groźby karalne pozbawienia życia partnera i dziecka pokrzywdzonej. "Akt oskarżenia zawierał też zarzuty niepłacenia alimentów na rzecz dwójki dzieci oskarżonego. Czyny z użyciem przemocy Daniel R. popełnił w warunkach recydywy" - podała Łukasiewicz.

Proces Daniela R. za zamkniętymi drzwiami

Proces Daniela R. toczył się około roku. W jego trakcie przesłuchano oskarżonego, pokrzywdzoną oraz wielu świadków. Rozprawa prowadzona była z wyłączeniem jawności.

W czwartek, 5 stycznia 2023 roku, sąd zamknął przewód, a strony wygłosiły mowy końcowe. "19 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w tej sprawie, w którym podzielił argumentację zawartą w akcie oskarżenia przedstawioną przez prokuratora" - poinformowała e Elżbieta Łukasiewicz.

Sąd wymierzył Danielowi R. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej Oliwii P. na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania przez okres 4 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.