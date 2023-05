Dźgnął nożem i uciekł! Pościg i brawurowe zatrzymanie nożownika pod Otwockiem!

Szok!

Dźgnął nożem i uciekł! Pościg i brawurowe zatrzymanie nożownika w Karczewie!

Dramatyczne sceny w Karczewie, Mołdawianin dźgnął swojego rodaka nożem i uciekł! Do krwawej awantury doszło w niedzielę (21 maja) wczesnym rankiem. Ranny 39-latek trafił do szpitala, a za zbiegiem ruszyła policyjna obława. Mundurowi zatrzymali podejrzanego w brawurowym pościgu. Teraz za to co zrobił może grozić mu nawet dożywocie!