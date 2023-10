Gigantyczna kolejka przed lokalem wyborczym w Warszawie. Wije się aż za ulicę

Warszawa, Wola. Gigantyczna kolejka przed lokalem wyborczym

W niedzielę, 15 października o godzinie 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godzinie 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

Pierwsi warszawiacy już przed godziną 7 czekali przed komisjami, by oddać swój głos. W trakcie dnia przed wieloma lokalami wyborczymi zebrały się setki osób. Dwie komisje wyborcze wyróżniają się na tle innych – mowa o numerach 276 oraz 280. Przy ul. Grabowskiej 1 przed szkoła podstawową nr 132 ustawiła się gigantyczna kolejka. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W sieci pojawił się film przedstawiający obecną sytuację.

– W kolejce uśmiechy, żarty, nowe znajomości sąsiedzkie i tylko szkoda, że nikt nie przyniósł gorącej herbaty – napisał autor nagrania.

Jak poprawnie zagłosować w wyborach?

Przypomnijmy wszystkim, jak poprawnie zagłosować. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców

By poprawnie zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP, przy nazwisku jednego kandydata należy postawić krzyżyk bądź znak x. Osoby idące do głosowania powinny pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Nie trzeba mieć przy sobie jednak plastikowego dokumentu, wystarczy aplikacja mObywatel. Okazanie swojego profilu w smartfonie jest honorowane w lokalach wyborczych.