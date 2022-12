Znana firma otworzyła sklep w Warszawie. Nie ma takiego drugiego w Polsce

Warszawa. Intersport otworzył nową placówkę w stolicy. Widok zapiera dech w piersiach

W ostatni piątek (16 grudnia) do portfolio praskiego centrum handlowego przy ul. Ostrobramskiej dołączył Intersport. Firma otworzyła pierwszy w Polsce dwupoziomowy sklep.

– Zarówno wystrój nowego, zmodernizowanego wnętrza naszej galerii, jej dogodna lokalizacja, jak i zróżnicowane portfolio najemców, czynią z Promenady miejsce idealne do testowania nowatorskich konceptów. Intersport nie tylko uzupełni ofertę sportową centrum, na którą składają się brandy 4F, Under Armour, New Balance, Sizeer czy Strefa Mocy, ale będzie stanowić całkiem świeżą propozycję dla aktywnych klientów, jednocześnie przykładających dużą wagę do jakości i zaawansowania technologicznego produktów. Asortyment Intersport jest dedykowany miłośnikom wielu sportowych dyscyplin i aktywności. W naszym centrum swoją siedzibę ma także klub fitness Zdrofit oraz szkoła tańca dla dzieci Egurrola Dance Kids. Jesteśmy zatem przekonani, że obecność nowego salonu spotka się z ogromnym zainteresowaniem naszych klientów – mówi Anna Tana, Leasing Director Atrium Poland Real Estate.

Intersport jest dobrze zadomowiony na polskim rynku. Na całym świecie firma otworzyła ponad 5000 salonów, gdzie w samej Polsce jest ich 36. Większa jest tylko sieć Decathlon, która w całym kraju ma 63 sklepy, w tym sześć w Warszawie i siódmy w Piasecznie.

Nowy salon w Atrium Promenada na warszawskiej Pradze to dwupoziomowy obiekt o łącznej powierzchni około 1600 metrów kwadratowych i nowoczesnym designie. Celem ułatwienia klientom poruszania się po lokalu, został on podzielony na strefy.