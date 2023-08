i Autor: Policja Mazowiecka Karetka wiozła rannych z wypadku na S17. Wylądowała w rowie

Jak pech, to pech

Karetka wiozła rannych z wypadku na S17. Wylądowała w rowie

Dwie poszkodowane osoby w wypadku na S17 w Potasznikach (pow. garwoliński) mogą mówić o ogromnym pechu. Nie dość, że rankiem 23 sierpnia ucierpieli w dachowaniu busa, którym podróżowali, to jeszcze później karetka, która wiozła ich do szpitala, wylądowała w rowie po zderzeniu z osobowym seatem! Ostatecznie ranni trafili do szpitala.