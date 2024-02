Kawałek Watykanu w sercu Warszawy. Kaplica Sykstyńska tuż przy stadionie!

Po raz pierwszy w historii Kaplicę Sykstyńską, dzieło Michała Anioła z Muzeów Watykańskich można oglądać poza Watykanem. Wystawa na błoniach PGE Narodowego w pawilonie od strony al. Zielenieckiej to pierwsza w Polsce w pełni immersyjna ekspozycja z zastosowaniem technologii pozwalającej wyświetlić obraz na ścianach i całym suficie. - To wystawa pionierska, działająca na zmysły, metaforyczna. Najwybitniejsze dzieło Michała Anioła niemal na wyciągnięcie ręki – mówi Marek Duchnowski, właściciel Galerii Sztuki ToTuart. Międzynarodowym mecenasem tej wystawy jest światowej sławy polski artysta mieszkający na stałe we Francji - Wojciech Siudmak, którego prace malarskie i rzeźby były inspiracją do stworzenia scenografii oscarowego filmu „Diuna”.

Prezentacja arcydzieł Michała Anioła w wersji multimedialnej, ale tak, jak to jest w Watykanie – na suficie i ścianach - przyciąga i miłośników sztuki i zwykłych – nieobytych z malarstwem mistrza widzów. Wystawa „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo” jest dotychczas najbardziej zaawansowaną technologicznie ekspozycją, mającą odwzorować prawdziwy budynek w prawie naturalnym wymiarach. Całość zajmuje blisko 2 tys. m.kw. Co ważne - projekt jest realizowany we współpracy z Muzeami Watykańskimi.