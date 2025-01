Kolejna kradzież w sklepie jubilerskim w Warszawie. Zatrzymano 44-latka

Co czeka Warszawę w 2025 roku? Przegląd najważniejszych wydarzeń w stolicy

Warszawa. Zatrzymano złodzieja, który okradł sklep jubilerski

We wtorek Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu złodzieja w centrum handlowym w Śródmieściu. Specyficzne zachowanie 44-latka zwróciło uwagę policyjnego patrolu. Mężczyzna czaił się obok wejścia do sklepu jubilerskiego. Przechodził wielokrotnie i obserwował pracownicę zajętą obsługą klientów.

Wybrał odpowiedni moment

Korzystając z chwili nieuwagi złodziej wpadł do sklepu, zabrał z witryny bransoletkę o wartości ponad 1000 złotych i uciekł.

Długo nie cieszył się swoim łupem, bo już chwilę później policjanci dogonili go i dokonali zatrzymania. 44-latek już wcześniej był notowany za podobne przestępstwa. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Napad na Mokotowie

To kolejna kradzież w sklepie jubilerskim. W poniedziałek w galerii handlowej na Mokotowie grupa trzech mężczyzn uzbrojona w młotki oraz przedmioty przypominające broń weszła do lokalu i grożąc pracownikom ukradła biżuterię o łącznej wartości ok. 1,5 mln złotych. Sprawcy uciekli. Wciąż trwają ich poszukiwania.