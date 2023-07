Król fotoradarów w Warszawie. W pół roku zarejestrował blisko 6 tys. naruszeń!

Fotoradary w Warszawie. Zatrważające dane

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał nowe dane dotyczące działania fotoradarów oraz odcinkowych pomiarów prędkości na terenie Warszawy. Od początku roku do końca czerwca urządzenia pracujące na terenie stolicy zarejestrowały ponad 72,9 tys. przypadków przekroczenie dozwolonej prędkości! I chociaż ta liczba jest wysoka, to okazuje się, że w porównaniu do minionego roku sytuacja na stołecznych drogach poprawiła się. "W porównaniu do I półrocza 2022 r. liczba ta spadła o 41 procent. Wówczas urządzenia zarejestrowały 123,7 tys. naruszeń" - przekazała Monika Niżniak, rzeczniczka GITD.

"Odnotowano również mniej przypadków przekroczenia prędkości o 50/h w obszarze zabudowanym. Tego rodzaju przypadków, w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, było mniej o ok. 15 procent. W pierwszym półroczu tego roku w stolicy stwierdzono 272 przypadki" - dodała.

Monika Niżniak wskazała, że w Warszawie ponad 62 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż obowiązujące limity prędkości. "Natomiast przypadki przekroczenia prędkości o ponad 70 km/h więcej niż pozwalają przepisy stanowią 0,17 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Od stycznia do czerwca ujawniono 124 tego typu zachowania" - przekazała.

Król fotoradarów w Warszawie

Z danych GITD wynika, że najwyższe przekroczenie dopuszczalnej prędkości zarejestrował fotoradar przy Trakcie Brzeskim. "Kierujący pojazdem marki Honda przekroczył prędkość o 90 km/h. Przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h jechał z prędkością 150 km/h" - przekazała Monika Niżniak. Dodała przy tym, że kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych oraz 15 punktami karnymi.

Według danych GITD najwięcej naruszeń wśród stołecznych fotoradarów zarejestrował fotoradar przy ul. Ostrobramskiej, wykonujący pomiary w kierunku Rembertowa. "W pierwszym półroczu 2023 roku ten fotoradar zarejestrował 5 727 naruszeń" - poinformowała Monika Niżniak.

"Natomiast na drogach monitorowanych przez odcinkowe pomiary prędkości, najwięcej naruszeń zarejestrował system pracujący na S8 na odcinku Macierzysz - Blizne Łaszczyńskiego - 6 867 naruszeń" - dodała.