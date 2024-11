Czy władze zmienią zdanie?

Marsz Niepodległości 2024. Race powinny być dozwolone? Były policjant tłumaczy dlaczego

Tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia Marszu Niepodległości 2024. Mimo że co roku to nielegalne, część osób zabiera ze sobą race i inne środki pirotechniczne. Zdaniem dr Bartosz Głowacki, byłego policjanta, takie zakazy nie mają sensu, bo m.in. nie sposób ich wyegzekwować. Jak dodaje, używanie rac podczas podobnych wydarzeń, do których zalicza też mecze piłkarskie, nie jest niczym złym.