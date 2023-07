Przeleciał przez barierki i wpadł do rowu. Koszmarny wypadek na S7. Lądował śmigłowiec LPR

Rozpędził auto i próbował wjechać do klatki schodowej. Zatrzymali agresywnego 29-latka

Jedlanka. Naćpany kierowca zasnął za kółkiem. Był po metaamfetaminie

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek, 20 lipca około godziny 9 w Jedlance pod Radomiem. Policjanci odebrali zgłoszenie o zaparkowanej na środku jezdni ciężarówce, w której znajduje się kierowca. Świadkowie będący na miejscu próbowali dostać się do środka pojazdu, jednak był on zamknięty, a z kierowcą nie było kontaktu.

− Mężczyzna nie reagował na żadne sygnały i nawoływania. Na miejsce pojechał patrol radomskiej drogówki. Było tam już pogotowie ratunkowe. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i sprawdzeniu stanu zdrowia, ratownicy określili, że mężczyzna jest zdrowy i nic mu nie dolega – przekazała sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji.

Mężczyzna wyjaśnił, że podczas jazdy poczuł potrzebę fizjologiczną, dlatego zatrzymał pojazd na środku drogi i poszedł w pobliskie zarośla. Po powrocie do pojazdu usnął. Nie potrafił wytłumaczyć swojego postępowania i był bardzo pobudzony, dlatego policjanci przebadali go na zawartość alkoholu.

32-latek był trzeźwy. Kolejna pobrana próbka, tym razem ze śliny, wykazała obecność metaamfetaminy w jego organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd ciężarowy, który blokował drogę przekazano właścicielowi.

Teraz mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających grozi mu do 2 lat więzienia.