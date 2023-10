Zgubiła się w lesie. „Nador” rzucił się na pomoc zaginionej emerytce

Cyrkowiec zwiewał przed policją. Porzucił pojazd i schował się na drzewie. Wytropił go pies

Szydłowiec. Dramatyczne poszukiwania zaginionej 73-latki

Sytuacja miała miejsce w czwartek, 12 października. Policjanci dostali zgłoszenie o zaginięciu 73-letniej kobiety. Jak ustalono, kobieta poszła na grzyby w okolicach Majdowa. Funkcjonariusze natychmiast podjęli akcję poszukiwawczą, w którą oprócz członków rodziny zaangażowani byli także strażacy. W działaniach wykorzystano również psa tropiącego – Nadora.

Policyjny czworonóg zaraz po wejściu do lasu złapał trop. Skierował wszystkich wprost do miejsca, w którym siedziała wyziębiona 73-latka. Na szczęście kobieta po udzielonej pomocy nie potrzebowała hospitalizacji i została przekazana rodzinie.

Co zrobić, kiedy zgubimy się w lesie?

Po pierwsze NIE PANIKOWAĆ! - to najważniejsza zasada. Panika prowadzi jedynie do wewnętrznego chaosu, przez który można popełnić niebezpieczne błędy. Trzeba usiąść i odpocząć. Zastanowić się, czy damy radę wrócić po swoich śladach, czy jednak zupełnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Z reguły dobrą praktyką dla zagubionych jest to, żeby zatrzymać się w miejscu, w którym zgubili drogę, żeby już nie kluczyć i nie pogarszać swojej sytuacji.