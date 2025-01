Napad w Wigilię. Pobili ofiarę, zabrali klocki i 200 zł. Grozi im 15 lat więzienia

Co dalej?

W środę, 25 grudnia, do policjantów z białobrzeskiej komendy zgłosił 24-latek. Mieszkaniec miasta został pobity. – Zgłosił, że chwilę wcześniej na jednej z ulic Białobrzegów został napadnięty przez troje znanych mu osób. Sprawcy najpierw go uderzyli, a potem ukradli mu klocki, które miały być świątecznym prezentem i gotówkę w kwocie 200 zł. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania i już kilka godzin po zgłoszeniu zatrzymali sprawców w ich miejscach zamieszkania – asp. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

23-letnia kobieta oraz 20 i 37-letni mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Cała trójka była nietrzeźwa. Następnego dnia agresorzy stanęli przed sądem. Ponieważ nie był to ich pierwszy konflikt z prawem, zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za dokonanie rozboju grozi im kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

