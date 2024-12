Otworzyli nową autostradę w Polsce. Jedyna taka droga w kraju

To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Nowy odcinek A2 otwarty przed czasem

Kierowcy mogą już korzystać z prawie 13-kilometrowego odcinka autostrady A2 między węzłami Groszki a Siedlce Zachód. Inwestycja o wartości 530 mln zł, z czego 339 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego, obejmowała budowę całkowicie nowej trasy. Powstała między innymi 600-metrowa estakada nad doliną Kostrzynia, osiem wiaduktów oraz 13 przejść dla zwierząt.

Na nowo otwartym odcinku zastosowano innowacyjne rozwiązanie – utwardzony pas asfaltu między jezdniami. Zamiast tradycyjnej trawy, użyto nawierzchni szczelnej z kruszywa, co minimalizuje ryzyko utraty kontroli nad pojazdem i obniża koszty utrzymania drogi. To jedyna taka droga w Polsce.

− To niezwykle ważny dzień dla Siedlec, wschodniego Mazowsza i całej Polski Wschodniej. Dzięki dofinansowanej przez Unię autostradzie podróże do innych regionów Polski, jak i całej Europy staną się szybsze i bezpieczniejsze – powiedziała Katarzyna Smyk, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kluczowy krok w poprawie komunikacji

Oddanie nowego odcinka autostrady A2 to kluczowy krok w poprawie komunikacji wschodniej części Polski. Trasa ta stanie się elementem sieci TEN-T, łącząc Mazowsze z transeuropejskimi korytarzami transportowymi. A w przyszłości połączy Polskę z Niemcami na zachodzie i z Białorusią na wschodzie.

Równolegle z budową nowych odcinków na wschodzie, trwają prace nad poszerzeniem 89 km trasy między Łodzią a Warszawą. Do 2029 roku odcinek od węzła Łódź Północ do Konotopy zostanie rozbudowany o trzeci pas ruchu, co znacznie zwiększy przepustowość na jednej z najbardziej obciążonych dróg w Polsce.

Pierwsze samochody pojechały #A2 od Siedlec w kierunku Warszawy. Z kolejnych 1️⃣3️⃣ km autostrady kierowcy już mogą korzystać. Łącznie w tym roku oddaliśmy do ruchu blisko 3️⃣8️⃣ km #A2 na wschód od stolicy. #FunduszeUE #mazowieckie pic.twitter.com/xJk7P2wcoY— GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) December 18, 2024

