Parada Równości 2023 Warszawa. O której się zacznie? [TRASA, GODZINA]

Czerwiec jest miesiącem, w którym osoby LGBTQ+ obchodzą swoje święto. Nieprzypadkowo więc to właśnie wtedy organizowana jest parada równości. W tym roku marsz odbędzie się w sobotę, 17 czerwca. Uczestnicy chcą m.in. legalizacji związków partnerskich i prawa do wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe.

Od godziny 11 otwarte będzie Miasteczko Równości w Parku Świętokrzyskim. Będzie czynne przez cały czas trwania wydarzenia. Organizatorzy zapewniają, że każdy, kto będzie chciał wypocząć będzie mógł w nim skorzystać z cienia i miłej atmosfery. Na miejscu powstaną stoiska i namioty fundacji zaangażowanych w walkę o prawa mniejszości seksualnych.

Co roku parada startowała z Placu Defilad. W tym roku to się nie uda, bo właśnie ruszyły wielkie prace remonotwe. Marsz wystartuje więc ze skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Stamtąd pochód ruszy w kierunku stacji metra Politechnika, a potem skręci w aleję Armii Ludowej. Potem na wysokości Pola Mokotowskiego zawróci i pójdzie w kierunku centrum al. Niepodległości. Po dotarciu do ronda ONZ korowód skręci w Świętokrzyską i marsz się zakończy. W tym roku w paradzie wezmą też udział osoby LGBTQ+ z Ukrainy. Ze względu na trwającą wojnę nie mogą zorganizować marszu u siebie.