i Autor: Policja Piaseczno, Shutterstock

39-latek złowił zarzuty

Pijani prawie wjechali autem do Wisły. Policja: Nie mieli kart wędkarskich

Ten wypad na ryby dwaj mężczyźni zapamiętają na długo. Nie dość, że omal nie wjechali autem do Wisły, to jedyne co złowił 39-latek, to… zarzuty karne! Mężczyzna i jego 50-letni kolega zostali zatrzymani przez policjantów za szereg przewinień. Brak kart wędkarskich był dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Ostatecznie młodszy mężczyzna spędził noc w policyjnej celi.