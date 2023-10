HORROR W POWIETRZU

Kupił samolot w Czechach, zginął na polu borówek pod Kamieniem. Wstępne ustalenia komisji lotów szokują

plis | alig 15:01

Do koszmaru na polu borówki amerykańskiej doszło we wtorek, 19 września. Pod Kamieniem w malutkiej miejscowości Brzeska Wola rozbiła się awionetka, którą podróżował 55-letni pilot. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych opublikowała raport wstępny z tej katastrofy. Wbiło nas w fotel, kiedy przeczytaliśmy, co się w nim znajduje.