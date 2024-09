i Autor: SHUTTERSTOCK, Starostwo Powiatowe Płockie/FACEBOOK

Skandal w samorządzie!

Pijany starosta płocki zostaje na stołku, koledzy wybronili go od dymisji

I cóż z tego, że skazał go sąd, choć na razie nieprawomocnie? Co z tego, że kierował służbowym autem "pod wpływem" - i to znacznym, bo badanie w najwyższym wyniku wskazało ponad 2,5 promila?! W polityce, również tej na poziomie samorządowym, ważniejsze są układy. Starosta płocki Sylwester Z. pozostanie na stanowisku, bo w dzisiejszym głosowaniu wybronili go koledzy.