Pilna akcja saperów w Zamościu na Mazowszu. Drogowcy znaleźli bombę pod mostem!

Mazowsze. Bomba pod mostem we wsi Zamość. Pilna akcja saperów

Makowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu pocisku z okresu II wojny światowej podczas prac związanych z modernizacją drogi w miejscowości Zamość. O akcji informuje tamtejsza policja. - Niewybuch odnaleziono pod mostem na rzece Róż. Jak się okazało w miejscu tym saperzy odnaleźli kolejny niewybuch mogący ważyć nawet 500 kilogramów. Z uwagi na możliwą, dużą siłę rażenia, policjanci przeprowadzili ewakuację okolicznych mieszkańców. Teren został zabezpieczony przed dostępem do niego osób postronnych do czasu zakończenia czynności przez patrol saperski. Ewakuowano 25 osób, które do czasu przejęcia niewybuchu schroniły się w bezpiecznym miejscu – mówi podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Niewybuch pod siedzibą telewizji

Podobna akcja miała miejsce na początku marca w samym centrum Warszawy. Na pl. Powstańców Warszawy drogowcy odkryli niebezpieczną pamiątkę z czasów wojny. Na miejsce pilnie przyjechali saperzy i policja. Pirotechnikom udało się unieszkodliwić i bezpiecznie wywieźć ładunek na poligon.