Potężny huk i ewakuacja w Wigilię. W domu jednorodzinnym wybuchł piec

Białobrzegi. Wybuch pieca w domu jednorodzinnym

Do zdarzenia doszło w Wigilię, 24 grudnia, w Białobrzegach. O godz. 12:20 w kotłowni domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wybuchł piec grzewczy. W budynku znajdowała się siedmioosobowa rodzina. W bezpiecznym opuszczeniu budynku pomogli im policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce. - Ewakuowali 4 osoby dorosłe oraz 3 dzieci w wieku 2, 7 lat oraz 6 miesięcy - przekazała asp. Joanna Golus z białobrzeskiej policji.

Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia był wybuch kotła centralnego ogrzewania. Siła eksplozji zniszczyła przydomową kotłownię oraz pomieszczenia podpiwniczenia budynku - wyjaśniła asp. Golus.

Wrócili do domu na święta

O dramatycznym zdarzeniu powiadomiono Powiatowy Nadzór Budowlany. Jego przedstawiciel dopuścił budynek do użytkowania, i rodzina mogła bezpiecznie powrócić do swojego domu, by wspólnie świętować Boże Narodzenie.