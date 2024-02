Rewolucja w komunikacji miejskiej w Warszawie! Nie będzie już kasowników, bilety przejdą do historii

Wielkie zmiany w centrum Warszawy. Tunel do zasypania, parking pod ziemia i nowy plac. A co z samochodami?

Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli

Kasowniki i bilety przejdą w Warszawie do lamusa. 5 firm chętnych do wprowadzenia nowego systemu

O rewolucji w miejskim transporcie dowiedzieliśmy się już w październiku. Z tramwajów i autobusów znikną biletomaty, a znane wszystkim kasowniki pójdą w odstawkę. Zastąpią je nowe urządzenia, które zbliżeniowo sczytają m.in. QR-kody. Urzędnicy zapowiedzieli wtedy jednak, że to będzie powolny proces i kasowniki nie znikną od razu. o bardzo długi, długoletni i wymagający projekt biorąc pod uwagę wielkość Warszawy i całej aglomeracji oraz naszą rozbudowaną ofertę taryfową – mówiła wtedy Katarzyna Strzegowska, dyrektor ZTM.

Od tamtej pory trwa postępowanie, które ma zakończyć się wyborem wykonawcy. Na razie zgłosiło się 5 firm. Z warszawskich pojazdów WTP znikną dotychczasowe kasowniki. Zastąpią je nowe, zbliżeniowe. Usunięte zostaną też biletomaty, a te na ulicach będą dostosowane do nowego rodzaju biletów… znane wszystkim kartoniki z paskiem magnetycznym zostaną zastąpione przez bilety na cienkim – ekologicznym papierze, które będą miały na sobie kod QR. Będziemy go musieli zeskanować w pojeździe przez nowy kasownik. - Wykonawca zostanie wybrany w tym roku, zgodnie z harmonogramem chcemy też do końca roku podpisać z nim umowę – zapewnia rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert. - Jeśli chodzi o koszty liczymy na to, że będzie porównywalnie lub taniej. Miasto będzie płaciło jedynie za korzystnie z usługi, a nie postawienie i obsługę systemu. To będzie leżało po stronie wykonawcy - dodaje Kunert.