Nowy system biletowy w Warszawie

W Warszawskim Transporcie Publicznym szykuje się wielka rewolucja biletowa! Zarząd Transportu Miejskiego chce wprowadzić nowy system opłat za przejazdy. - To bardzo długi, długoletni i wymagający projekt biorąc pod uwagę wielkość Warszawy i całej aglomeracji oraz naszą rozbudowaną ofertę taryfową – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektor ZTM, która zapowiedziała, że z nowych udogodnień powinniśmy skorzystać za około 3 lata.

Wiele możliwości kupna biletu

A co się zmieni? Według założeń urzędników ma być „łatwo, szybko, intuicyjnie i bezpiecznie”. Przy płatnościach przejdziemy z trybu off line na on line, bazując na indywidualnym koncie pasażera. Zamiast kasować bilet, każdy będzie mieć do wyboru, czy płacić za przejazd kartą bankową, aplikacją mobilną, nadal kartą miejską czy smartwatchem.

System dostosowany do potrzeb pasażera

Nowy system podpowie pasażerowi optymalną trasę i koszt przejazdu. Wybierze najkorzystniejsze rozwiązanie dla pasażera. Na koniec dnia, na naszym koncie będziemy mogli skontrolować, ile rzeczywiście kosztowała nas podróż.

Docelowo urzędnicy chcą, żeby możliwe było naliczanie kosztów przejazdu w zależności od jego długości. Np. według liczby przystanków. Wtedy wychodząc z autobusu czy tramwaju, trzeba będzie „odklikać” nasz bilet, czyli np. zbliżyć kartę miejską do kasownika lub zrobić to w aplikacji w smartfonie. Jeśli ktoś o tym zapomni, to system zrobi to za niego, ale dopiero na koniec danego kursu.

Znikną kasowniki i biletomaty. Koniec kartoników

Z warszawskich pojazdów WTP znikną dotychczasowe kasowniki. Zastąpią je nowe, zbliżeniowe. Usunięte zostaną też biletomaty, a te na ulicach będą dostosowane do nowego rodzaju biletów… znane wszystkim kartoniki z paskiem magnetycznym zostaną zastąpione przez bilety na cienkim – ekologicznym papierze, które będą miały na sobie kod QR. Będziemy go musieli zeskanować w pojeździe przez nowy kasownik.

ZTM szuka wykonawcy

ZTM rozpoczął właśnie tzw. dialog konkurencyjny. Do 21 listopada czeka na firmy, które chciałyby wprowadzić nowe rozwiązania, które urzędnicy nazywają „Smart City” czyli nowoczesne miasto. Wartość kontraktu wstępnie szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Po odejściu od obecnego systemu urzędnicy spodziewają się jednak oszczędności. Wraz ze zmianami ceny biletów miałyby nie ulec zmianie.