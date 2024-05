Wielkie otwarcie Parku Wodnego w Julinek Park. To będzie weekend z superbohaterami

NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ

Co powiedział?

O szokującej sprawie policję powiadomili opiekunowie wycieczki, na której znajdowała się 13-letnia dziewczynka. Poród odbył się w łazience, w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Zatorze (woj. małopolskie).

Dziecko przyszło na świat w środę, 15 maja. Następnego dnia policja wszczęła postępowanie pod kątem obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. − Materiały przekażemy do jednej z jednostek policji na Mazowszu − przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji.

Teraz, niemalże tydzień po tym niespodziewanym porodzie, głos zabrali urzędnicy z Sochaczewa. − W nawiązaniu do doniesień mediów o zdarzeniu do jakiego doszło podczas wycieczki szkolnej zorganizowanej przez jedną ze szkół podstawowych, sochaczewski urząd miejski wyjaśnia, że o sytuacji poinformowana została natychmiastowo policja oraz właściwy sąd rodzinny. Uczennica i osoby związane ze sprawą zostały objęte wsparciem − czytamy w oficjalnym komunikacie.

− Urząd zwrócił się do dyrekcji szkoły z prośbą o pilne wyjaśnienia i do Centrum Usług Społecznych o podjęcie działań interwencyjnych. Według wstępnych informacji uzyskanych ze szkoły ani dyrekcja, ani pracownicy nie wiedzieli o stanie małoletniej. Do czasu decyzji sądu nie będziemy udzielać szczegółowych informacji, dla dobra dziecka i bliskich − podaje dalej.