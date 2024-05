Alarm!

Pilna ewakuacja szkoły, na stołówce wybuchł pożar! Dziesiątki strażaków w akcji

mk 15:33

Pożar szkoły pod Warszawą! We wtorek (21 maja) ogień wybuchł w Szkole Podstawowej numer w Józefowie. Dym i buchające płomienie objęły przylegającą do placówki stołówkę. Świadkowie pilnie wezwali strażaków, a w szkole rozpoczęła się ewakuacja uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników. Do walki z żywiołem przyjechało kilkudziesięciu strażaków.