Pruszków. Potrącenie dziewczynki, w akcji śmigłowiec

Do potrącenia doszło po godzinie 13. Na miejscu pracują strażacy. - Zabezpieczamy miejsce wypadku oraz lądowisko dla śmigłowca. Pierwsi na miejscu byli policjanci i zespół ratownictwa medycznego - powiedział Karol Kroć ze straży pożarnej w Pruszkowie. Na miejscu był reporter "Super Expressu". Jak nieoficjalnie ustalił ranne dziecko jest nieprzytomne. Do wypadku doszło, gdy 7-letnia dziewczynka przechodziła z koleżanką przez pasy. Dziecko wpadło pod nadjeżdżające audi i przeleciało kilka metrów. Ranna dziewczynka karetką naziemną trafiła do szpitala. Odniosła ciężkie obrażenia.

Artykuł będzie aktualizowany.