Narkożelki na Bielanach

- Podczas jednej z ostatnich realizacji stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową policjanci wśród zabronionych prawem substancji zabezpieczyli nielegalne substancje, w tym różnokolorowe żelki z zawartością środka odurzającego w postaci Delta-9-THC - przekazała Edyta Adamus z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak wyjaśniła, narkożelki znajdowały się w 152 opakowaniach posiadających napisy znanej i popularnej na rynku firmy spożywczej. "Odlotowe" słodycze miały trafić do obrotu wspólnie z zabezpieczonymi przez mundurowych 300 gr ziela konopi oraz 1120 g haszyszu.

Narkotyki policjanci zabezpieczyli na Bielanach. Mundurowi ustalili, że jeden z mieszkańców tej dzielnicy może posiadać i rozprowadzać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

- Kiedy pojawili się na jednej z ulic, zauważyli, jak będący w ich zainteresowaniu mężczyzna wspólnie z kolegą wynosi z mieszkania paczki i wkłada je do zaparkowanego nieopodal samochodu marki Chrysler. W tym momencie policjanci postanowili niezwłocznie przystąpić do działania. Przeszukali samochód, w którym znaleźli buteleczki z nieznaną substancją oraz żelki - poinformowała Edyta Adamus. Jak dodała, w trakcie przeszukania mieszkania i kolejnego samochodu użytkowanego przez 32-latka, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli jeszcze wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową wraz z pakietami foliowymi oraz urządzenie elektroniczne do drukowania etykiet.

32-latek tymczasowo aresztowany

Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości zabronionych prawem substancji. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu, podjętą na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie, mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

