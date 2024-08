Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Opadł już nieco kurz po igrzyskach olimpijskich, które w przypadku startu polskich zawodników sukcesy przyniosły, łagodnie mówiąc, umiarkowane. W wielu analizach przyczyn tego blamażu pojawia się jeden wniosek: źródłem problemów jest brak "kultury sportu" widoczny już wśród najmłodszych. Zamiast ruchu na świeżym powietrzu - smartfon w dłoni. Jak temu zaradzić, jak to zjawisko odwrócić?

Po lekcjach i w weekendy. Trzy filary programu

Jednym z pomysłów jest program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zatytułowany "Aktywna Szkoła". Składa się z trzech filarów: "Aktywny Orlik" (obejmujący działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych), "Aktywny Weekend" (dotyczący działań sportowych prowadzonych na terenie szkół w soboty i niedziele) oraz "Aktywny do Kwadratu" (skupiony na pozalekcyjnych zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach).

Do projektu "Aktywny do Kwadratu" dołączyło już prawie 7 tysięcy szkół, tworząc ponad 18 tysięcy grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami. Kolejne miejsca - i pieniądze! - wciąż czekają na chętnych. Założenia programu przewidują bowiem uczestnictwo 10 tysięcy szkół, w których może powstać 20 tysięcy grup. Oznacza to, że potencjalnie aż 300 tysięcy dzieci może skorzystać z dodatkowych zajęć.

Szkoły mają szansę na otrzymanie pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia. To okazja, by rozszerzyć ofertę zajęć wychowania fizycznego o dodatkowe treningi. Te mogą odbywać się 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla młodszych uczniów.

Nadal dostępne są też miejsca w projekcie "Aktywny Weekend". Na organizację zajęć sportowych prowadzonych na własnych obiektach w soboty i niedziele szkoły mogą otrzymać finansowe wsparcie. Dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy zł przeznaczone musi być na zakup sprzętu sportowego. Warunkiem jest również organizowanie minimum 6 godzin weekendowych zajęć na terenie szkoły pod okiem wykwalifikowanej kadry i trenerów. Nabór trwa do wyczerpania budżetu.

To szansa na rozwój nie tylko dla dzieci. Skorzystać mogą nauczyciele

Odpowiedzialni za program "Aktywna Szkoła" zwracają uwagę, że jest on także szansą dla nauczycieli - na rozwój zawodowy. Dzięki Akademii Sportu Powszechnego osoby prowadzące zajęcia mogą poszerzać swoje kompetencje, zdobywać nowe umiejętności oraz inspirować się nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą. Mają temu służyć m.in. szkolenia przy współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi, tak aby każdy trener był wyposażony w wiedzę pozwalającą na pracę z różnorodnymi dyscyplinami. Szkolenia odbywają się na szczeblu ogólnopolskim oraz regionalnie. Część materiałów dostępna jest online. Przygotowane zostały też konkursy oraz system motywacyjny z nagrodami dla najbardziej zaangażowanych animatorów i trenerów.

Wszystkie szczegóły programu "Aktywna Szkoła", wraz z informacjami o tym, jak do niego przystąpić, znajdują się na stronie organizatorów tej powszechnej inicjatywy.

