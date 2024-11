Strzały na warszawskiej Pradze. Nieznany sprawca postrzelił policjanta. Trwa walka o jego życie

Nieznany sprawca strzelał do policjanta. Trwa walka o jego życie

Nieznany sprawca postrzelił policjanta w sobotnie (23.11.2024) popołudnie na ul. Inżynierskiej w Warszawie - donosi w social mediach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans". Trwa reanimacja, którą prowadzą ratownicy medyczni, na miejscu są trzy zespoły pogotowia.

- Jedyne co mogę powiedzieć, to że na ul. Inżynieryjskiej miała miejsce interwencja policyjna, w trakcie której umundurowany policjant użył broni. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę przekazać - powiedział w rozmowie z Eska.pl Rafał Rutkowski z KSP.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji