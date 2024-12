Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

NIE KRYJĄ SMUTKU

Studenci pożegnali zmarłego prof. Mirosława Kurkowskiego. „Jesteśmy w szoku”. Znaleziono ciało 53-letniego wykładowcy

W lesie koło Blachowni pod Częstochową przypadkowy spacerowicz odnalazł samochód należący do prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W środku auta znajdowały się zwłoki mężczyzny. Jak się okazało, ciało należało do poszukiwanego wykładowcy. Studenci, którzy mieli do czynienia w przeszłości z profesorem nie kryją smutku. Zmarłego pożegnał również sam rektor uczelni.