Ma 20 lat, a poszukiwano go sześcioma listami gończymi. Teraz czeka go długa odsiadka

Gdzie na weekend w Polsce? Te miejscowości warto odwiedzić

Polska to kraj, w którym nie brakuje miejsc turystycznych, lecz coraz częściej można zauważyć, że większość osób wybiera się do tych samych i popularnych lokalizacji. Okazuje się jednak, że na mapie znajduje się jeszcze wiele innych miejscowości, do których również warto pojechać. Wrocław czy Warszawa to nie jedyne destynacje na weekend. Sprawdź naszą galerię i dowiedz się, dokąd warto wybrać się na krótki city break w Polsce.

Warszawa w PRL. Jak dobrze pamiętasz miasto z tamtych czasów? Pytanie 1 z 10 To zdjęcie powstało w 1955 r. i uwiecznia wjazd w ulicę... Marszałkowską Nowy Świat Dalej