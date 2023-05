To było największe święto Czytelników w Polsce. Gorąca atmosfera na Targach Książki i Mediów Vivelo 2023

Targi Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym odwiedziło blisko 40 000 osób

To było prawdziwe święto książki i raj dla moli książkowych! Targi Książki i Mediów VIVELO, które odbyły się w dniach 18-21 maja na PGE Narodowym przyciągnęły tłumy odwiedzających. Atrakcji (nie tylko książkowych!) dla dużych i małych nie brakowało. To nie tylko dziesiątki spotkań z pisarzami, poetami, podróżnikami, autorami książek o jedzeniu, życiu i twórcami beletrystyki. Ale także warsztaty dla rodziców, spotkania dla rodzin z dziećmi, atrakcje dla miłośników gier czy sztuki japońskiej (były m.in. pokazy parzenia kawy czy nakładania kimona i absolutnie unikalna okazja do założenia stroju samuraja!).

Targi Książki i Mediów VIVELO były okazją do zdobycia autografów i porozmawiania z ulubionymi autorami. Chętnych nie brakowało! Podczas pierwszej edycji targów odbyło się ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane nazwiska m.in. Grahama Mastertona, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bondę, Remigiusza Mroza, Katarzynę Grocholę, Dorotę Szelągowska, Mariusza Szczygła, Joannę Szczepkowską, Weronikę Marczak, Krystynę Mirek, Alka Rogozińskiego, Katarzynę Miszczuk, Karolinę Wójciak, Katarzyna Miller, Katarzynę Kubisiowską, Toshikazu Kawaguchi czy Harrego Whittakera, syna Lucindy Riley.

Tylko w sobotę na targi przyszło prawie 20 tysięcy osób. Można było spotkać m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego (69 l.), który długo podpisywał swoją książkę „Prezydent". - Targi robią imponujące wrażenie. Tłumy, to bardzo cieszy. Z mojej obserwacji wynika też, że czytelnictwo stoi kobietami – mówił nam ciągle bardzo popularny polityk.

Targi Książki i Mediów Vivelo. Wielkie gwiazdy na PGE Narodowym

Wielką furorę zrobiły największe gwiazdy książki - Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Katarzyna Bosacka czy Weronika Marczak. Swoich czytelników, podczas otwartego spotkania komplementowała Katarzyna Bonda (46 l.) - Gdybyście nie czytali moich książek, to bym nie pisała. To czysta prawda, że pisarz istnieje tylko dzięki czytelnikom – mówiła królowa polskich kryminałów. Niesamowite wrażenie robiły, zdawało się, niekończące, kolejki na płycie stadionu. Tu spotkaliśmy głównie nastolatków, fanów serii Weroniki Marczak o rodzinie Monet. - Przyjechałam tu po autograf pani Weroniki, ponieważ właśnie dzięki tym książkom zaczęłam swoją przygodę z czytaniem – zdradziła nam jedenastoletnia Oliwia.

- Naszym celem było stworzenie nie tylko unikalnej przestrzeni targowej ale także nowatorskiego forum dyskusyjne dla czytelników, przedstawicieli branży, jak również dla twórców, youtuberów i influencerów. Chcieliśmy pokazać, jak bardzo książka zmienia się i ewoluuje wraz z nami. Wiele wskazuje na to, że książkę przyszłości będziemy nie tylko czytać ale również doświadczać wieloma zmysłami, stąd nacisk na multimedialność wydarzenia - mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

Płyta główna PGE Narodowego została wykorzystana aby podnieść komfort odwiedzających oraz samych autorów. To na niej ulokowano przestrzeń do podpisywania książek dla najpoczytniejszych autorów i przez cały czas trwania targów ustawiały się kolejki po autografy m.in. Weroniki Anny Marczak autorki „Rodziny Monet”, Remigiusza Mroza czy Toshikazu Kawaguchiego.

- Widok blisko 40 000 odwiedzających upewnił nas w tym, że uwzględnienie w programie nowych technologii, gier, podcastów, literatury young adult i zaproszenie do współpracy internetowych twórców było najlepszym posunięciem, uszytym na miarę potrzeb dzisiejszego odbiorcy - mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

Warto jednak zauważyć, że Targi Książki i Mediów Vivelo to także promocja czytelnictwa w najnowocześniejszych formach, a więc strefy audio, dla graczy, książka w tzw. metaversum, czy wreszcie spotkanie z hologramem Wisławy Szymborskiej.

Jedno jest pewne! Już teraz zapraszamy Was na kolejną edycję Targów Książki i Mediów Vivelo 2024, która odbędzie się na PGE Narodowym.

Gala nagród Vivelo Book Awards 2023. Nagrodziliśmy najlepszych!

Targom Książki i Mediów Vivelo 2023 towarzyszyła pierwsza edycja nagród VIVELO Book Awards. W czasie gali w hotelu Belotto jury pod przewodnictwem Agaty Passent wręczyło wyróżnienia w siedmiu kategoriach. Nagrodę za książkę obyczajową otrzymała Dominika Buczak za powieść „Całe piękno świata”. W kategorii literatura sensacyjna/kryminał/thriller wyróżniono Michała Witkowskiego za „Tango”. Za literaturę faktu nagrodę zdobył Michał Napiórkowski za „Naprawić przyszłość”. Autorem najlepszej okładki okazał się Olgierd Chmielewski za „Całe piękno świata”. Za tłumaczenie książki „Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak” Mayi Angelou uhonorowano Elżbietę Janotę. Nagrodę w kategorii technologie otrzymał Empik za serial audio „Mierzeja”. Zaś laureatem nagrody dla wydawnictwa zostało Wydawnictwo NieZwykłe.