Śmiertelny wypadek

Tragiczna śmierć na S8 w Warszawie! Kierowca seata uderzył w dwa auta i wylądował na barierkach

Nie żyje kierowca seata, który na trasie S8 w Warszawie najpierw zderzył się z dwoma innymi pojazdami, a następnie uderzył w barierki. Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 marca, przed godz. 15.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jadący aleją Obrońców Grodna 62-latek prawdopodobnie zasłabł za kierownicą, co doprowadziło do śmiertelnego wypadku.