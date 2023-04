Wypadek na A2. Nie żyje pasażer, trwa akcja służb

Tragicznie doniesienia o wypadku potwierdza policja. - Do zdarzenia doszło ok. godz. 6.40. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dostawcze renault uderzyło w tył poprzedzającego go pojazdu, również renault. W wyniku uderzenia poprzedzający pojazd koziołkował i wypadł z jezdni. Jeden z pasażerów zmarł na miejscu. Drugi został zabrany do szpitala. Pozostałe osoby również odniosły obrażenia, jednak nie wiadomo, czy wymagają hospitalizacji. Dwie osoby z jadące pierwszym renault nie odniosły obrażeń – mówi Paulina Harabin z policji w Otwocku.

Zdjęcia z miejsca wypadku są przerażające. Siła uderzenia wyrzuciła najechany pojazd na pas zieleni oddzielający jezdnie. Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego autostrada była zamknięta.

Jak ustalił "Super Express" tragicznie zmarły, to obywatel Białorusi. Na razie nie znamy stanu zdrowia pozostałych poszkodowanych.

Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.